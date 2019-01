RMC SPORT - Cerruti: "Milan-Piatek, affare rischioso. Giocatore giusto ma troppi soldi"

Al Live Show di RMC Sport, Alberto Cerruti, noto giornalista ed opinionista, ha detto la sua sui maggiori temi d’attualità.

Sulla trattativa Piatek

"Meno male che il mercato non si è chiuso oggi, come stabilito all’inizio. Altrimenti Higuain sarebbe rimasto al Milan e Piatek al Genoa. Operazione difficile e rischiosa, il giocatore è ottimo. Investire così tanti soldi vuol dire ricominciare da campo. Operazione tecnica giusta, ma dal punto di vista finanziario no. Ha sbagliato Leonardo a puntare su Higuain, lo stesso giocatore ad andare via e Gattuso a non mettere nelle giuste condizioni Higuain. Una triste vicenda che si chiude in modo inaspettato. Non sarà facile per Piatek inserirsi, sarà caricato di nuove e pesanti responsabilità. Se gli attaccanti del Milan negli ultimi anni hanno avuti problemi, vuol dire che non sono riusciti ad esaltarne le qualità E lui corre gli stessi rischi. Sono due anni che il Milan continua a rischiare per il quarto posto. C’è poi la maledizione dei centrocampisti. Per segnare occorrono i rifornimenti".