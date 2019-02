RMC SPORT - Cobolli Gigli: "Il Milan sta risorgendo, complimenti a Gattuso, Leonardo e Maldini"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, a RMC Sport Live Show, ha parlato così del campionato di Serie A: "13 punti sono una riserva comunque importante anche se di chiuso non c'è niente. Sicuramente è un campionato che per lo Scudetto è relativamente deciso mentre è molto acceso per le altre posizioni con una milanese che sta risorgendo come il Milan. Complimenti a Gattuso ma anche a Leonardo e Maldini che dal mercato hanno pescato Piatek che sta segnando tanto. Per quanto riguarda il Napoli Ancelotti sta facendo un ottimo lavoro ma alla squadra mancano degli elementi. Il campionato italiano è molto interessante a prescindere dal fatto che la Juve abbia già così tanto vantaggio. Dispiace per l'eliminazione dalla Coppa Italia perché quest'anno la Juve poteva sperare di fare il triplete".