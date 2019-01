RMC SPORT - Di Gennaro: "Milan, Sensi l'uomo giusto. Regista d'ordine e sa guidare la squadra"

Il mercato del Napoli, la situazione di Pjaca, il Milan su Sensi e il rinnovo di Icardi. Questi e molti altri sono stati i temi analizzati su RMC Sport dall'opinionista Antonio Di Gennaro nel corso del 'Live Show'. Queste le dichiarazioni sui rossoneri:

50 milioni per Barella?

"Con dei giocatori come contropartita tecnica il club azzurro ci può arrivare, solo cash è difficile. Ha grande personalità e responsabilità, è già padre nonostante sia giovane. Non bisogna lasciarselo scappare, poi il Napoli ha bisogno di un grande giocatore a centrocampo. Più che il Milan, l'Inter credo abbia la potenzialità di fare un investimento del genere. Sono d'accordo con Boban e con il suo pensiero sul Fair Play Finanziario. Se un club ha soldi ed è in regola, perchè non può investire?".

Sensi potrebbe essere l'uomo giusto per il Milan?

"A me piace molto, è un giocatore interessante. Per l'età che ha, per come è cresciuto e presentato in Nazionale credo sia il profilo giusto, anche perchè il Milan ha bisogno di un uomo d'ordine che prenda in mano la squadra. Non basterà però nè lui e nè Paquetà per permettere al Milan di tornare su alti livelli, bisognerà capire quanto la società possa investire".