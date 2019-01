RMC SPORT - Di Gennaro: "Supercoppa? Mi aspetto una presa di posizione comune"

A RMC Sport Live Show è il momento di Antonio Di Gennaro, che ha parlato di mercato e non solo. Ecco le sue parole:

Sul caso Supercoppa

"La responsabilità spetta anche a chi offre questo spettacolo. Sarò a Gedda a commentare ed una presa di posizione deve esserci. Mi auguro sia una presa di posizione comune, come vengono prese in casi di razzismo. Mondiale in Qatar? L’aspetto economico è fondamentale in queste occasioni, come per la Supercoppa. Bisognerebbe trovare una linea comune per non far succedere certe cose".