RMC SPORT - Di Trapani: "Possiamo ancora fermare la Supercoppa"

In diretta nel 'Live Show' di RMC Sport, il segretario del sindacato giornalisti RAI Vittorio Di Trapani è tornato sulle polemiche scoppiate nelle ultime ore in merito alla Supercoppa Italiana che Juventus e Milan si contenderanno in Arabia Saudita il prossimo 16 gennaio:

La decisione di giocare in Arabia Saudita è stata presa lo scorso giugno, c'era tempo per fare polemica...

"È successo in questi giorni perchè la notizia dei biglietti riservati agli uomini ha fatto capire a tutti che è inaccettabile giocare lì. Noi abbiamo lanciato questo appello ai primi di novembre, dopo l'assassino di Kashoggi. Dopo quell'omicidio sempre di più le inchieste internazionali chiamavano in causa il principe ereditario, vogliamo scoprire la verità. Abbiamo scritto alla Juventus e al Milan perchè non si può andare lì, il presidente Agnelli ci ha anche risposto che comprende le nostre motivazioni".

La Lega quindi ha sbagliato?

"Piuttosto che vendere i diritti di una partita, la Lega sta vendendo e ha venduto i diritti umani. È inutile tingersi il viso di rosso nella giornata della lotta alla violenza contro le donne se poi si va in un paese dove le donne non possono andare liberamente allo stadio e ci sono settori riservati agli uomini. È una scelta che viola la nostra Costituzione. Ci sono molti motivi, da mesi, per dire 'no' a questa Supercoppa".

Ci sono i margini per spostare questa gara?

"L'accordo prevede 3 match in 5 anni, quindi credo di sì: siamo ancora in tempo per fermarla. Se chiudere il contratto vuol dire pagare una penale, allora questa va pagata al fine di tutelare i diritti umani e civili. È una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme, tutti quelli che credono che lo sport non sia solo un'industria. Dobbiamo dare un segnale ai nostri figli, perchè non esiste un business che possa violare i diritti umani e civili".

In tanti chiedono di oscurare la partita in tv...

"L'informazione non deve oscurare, ma illuminare. Se questa sarà l'occasione per illuminare ciò che avviene lì e tutte le violazioni ai diritti che ci sono, allora noi dobbiamo continuare a raccontare, concentrandoci su ciò che avviene fuori lo stadio, non dentro".