RMC SPORT - Gianni Di Marzio su Higuain: "Il Milan lo dovrà riscattare per forza, non può buttare via i soldi spesi per il prestito"

Intervenuto a RMC Sport, Gianni Di Marzio ha commentato così il momento di Gonzalo Higuain: "Il Milan dovrà riscattare per forza Higuain dalla Juventus. Il club rossonero non potrà buttare via i soldi spesi per il prestito. Le parole di Leonardo? Avrebbe dovuto parlare con Higuain nello spogliatoio, senza alzare la voce con la stampa".