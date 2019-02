RMC SPORT - Martorelli sul mercato invernale: "Piatek e Muriel le due operazioni migliori"

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare della sessione di mercato appena conclusa: "La Fiorentina ha messo a segno un colpo straordinario con Muriel, la bravura di Corvino è stata quello di arrivare presto sul giocatore e in silenzio, ha messo a disposizione di Pioli giocatori già a inizio gennaio, così da avere giocatori pronti alla ripresa del campionato. La cessione di Higuain e l’arrivo di Piatek al Milan fa capire che i dirigenti del Milan hanno colto l’attimo per centrare il colpo. Alla lunga questo calciatore avrà un valore assoluto. Queste due sono le operazioni migliori".