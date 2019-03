RMC SPORT - Ordine a MN: "Il Milan non deve pensare al derby, sabato a Verona ci sarà da soffrire molto"

Queste le parole rilasciate da ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Sul futuro del Milan: "Oggi nell'editoriale per MilanNews ho scritto che al Milan servirebbe anche giocatori come Tadic, cioè giocatori di qualità e di esperienza. Non si può pensare di prendere solo giovani. Anche Maldini, in passato, ha dichiarato che serve inserire in questa squadra alcuni elementi di esperienza".

Sul derby: "Il Milan non deve pensare già all'Inter, ti porta a consumare energie inutili. In casa nerazzurra si sta ormai parlando di tutto in funzione del derby, al Milan non deve succedere. Sabato a Verona ci sarà da soffrire molto".

Sul match contro il Chievo: "Secondo me serve un po' di turnover per far riposare qualcuno, come per esempio Bakayoko. Il turnover serve perchè non si può pensare di arrivare in fondo utilizzando solo 12-13 giocatori. Gattuso deve allargare la rosa dei giocatori impegnati. Da qui alla fine del campionato, oltre al turnover, secondo me va cambiata la posizione di qualche giocatore, penso per esempio a Paquetà".