RMC SPORT - Ordine a MN: "Milan, a gennaio un attaccante e un centrocampista. Higuain? I grandi giocatori non si discutono mai"

Queste le parole rilasciate da Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”:

Su Gattuso: "C'era una preoccupazione nella testa di Gazidis che lo ha portato ad incontrare Gattuso, Leonardo e Maldini dopo la gara contro la Spal. Credo sia passato il momento della contrapposizione tra la proprietà di Elliott e Gattuso".

Su Muriel: "Il rapporto tra il giocatore e Corvino, che lo aveva lanciato a Lecce, è stato fondamentale. Questa vicenda deve comunque far capire che, sul piano della comunicazione, non bisogna far uscire notizie senza la certezza che si chiuda, altrimenti il Milan rischia di non fare una bella figura".

Sul mercato: "L'impostazione è chiara: servono un attaccante e un centrocampista. Non credo che ci saranno novità in questo senso. Il Milan si muoverà su questi due obiettivi".

Sul quarto posto: "Il Milan ha chiuso con 31 punti, per andare in Champions ce ne vogliono circa 71. Ne servono quindi 40 nel girone di ritorno, non sarà certamente facile".

Su Higuain: "I grandi giocatori non si discutono mai, possono avere delle difficoltà ma Higuian è sempre Higuain. Ha sempre avuto una grande media gol, ha sempre avuto numeri straordinari. Higuain non può diventare una pippa da un momento all'altro".