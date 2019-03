RMC SPORT - Ordine a MN: "Serve un po' di turnover contro il Chievo, Gattuso deve allargare la rosa dei giocatori utilizzati"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così del match di sabato contro il Chievo: "Secondo me serve un po' di turnover per far riposare qualcuno, come per esempio Bakayoko. Il turnover serve perchè non si può pensare di arrivare in fondo utilizzando solo 12-13 giocatori. Gattuso deve allargare la rosa dei giocatori utilizzati. Da qui alla fine del campionato, oltre al turnover, secondo me va cambiata la posizione di qualche giocatore, penso per esempio a Paquetà".