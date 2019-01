RMC SPORT - Palmeri: "L'operato di Leonardo va giudicato a fine stagione..."

Tancredi Palmeri, giornalista ed opinionista di RMC Sport, è intervenuto nel Live Show per parlare dei maggiori temi di giornata.

Sull’affare Piatek

"C’è poi Higuain-Chelsea ma anche altre trattative che entrano in questo affare, ma è ovvio che interessa di più questo. Higuain non lo può tenere il Milan. E la Juventus poi se lo ritroverebbe sul groppone. Giustamente Preziosi se la sta giocando e lo vuole far pagare ‘anche’ alla Juventus, chiedendo Pjaca e Kean. Sulla trattativa Milan-Genoa, c’è ancora differenza ma il matrimonio s’ha da fare perché la cosa ormai è decisamente avviata. Il Genoa gioca al rialzo, è lecito che chieda 40 milioni, visto quanto potrà avere in estate. Anzi gli sta facendo un favore, accettando lo stesso che offre il West Ham e che ha rifiutato. C’entra anche Bertolacci? Ma non vale più di 10mln".

Sul giro di attaccanti in Europa

"Si basa tutto su Preziosi, ha le chiavi del calcio europeo ora. E’ proprio Piatek-Milan l’affare più difficile. Preziosi sa che se non prende ora i soldi, li prende dopo, anche di più. E’ Preziosi che deve sbloccarsi, gli altri già ci guadagnano. Sostituto di Piatek al Genoa? Per ora non nulla, per questo tutto passa da qui. Tutte le altre trattative sono bloccate da questa: ossia Morata ha abbassato le richieste con l’Atletico, li fratello di Higuain è già a Londra per il Chelsea. Tutto passa da Piatek. Non vedo come possa castrarsi Preziosi non vendendo il giocatore".

Su Leonardo

"E' sotto accusa per il mercato estivo? Diamo un giudizio sul rendimento dei giocatori. Il mercato è stato fatto a bocce ferme. Ricordiamoci cosa è stato detto ad agosto. Ho dato la sufficienza piena al mercato del Milan. Come fai a sapere che poi il rendimento decade?. Ci vuole onestà intellettuale. Si potrà giudicare ad agosto, non ora. Al massimo gli si può imputare il fatto di aver speso immediatamente per Paquetà, ma ricordiamoci come andò con Kakà".