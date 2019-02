RMC SPORT - Palmeri: "Milan re del mercato, flop Torino"

Ospite di RMC Sport, Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, parla così del mercato invernale che si è appena concluso: "Re del mercato è il Milan, anche se non è da poco il colpo Higuain al Chelsea. Sarri ora ha l'attaccante da 150 gol negli ultimi anni in Italia. Mi è piaciuto il Milan con Paquetà e Piatek. Come flop dico il Torino, non hanno preso nessuno in particolare mentre è andato via Soriano, che era un'opzione in più per Mazzarri. Il Torino si starebbe giocando un posto in Europa League ma non ha aggiunto nulla".