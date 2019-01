RMC SPORT - Palmeri: "Supercoppa? Non si vuole affrontare il problema, tanto rumore per nulla"

Tancredi Palmeri, giornalista ed opinionista di RMC Sport, è intervenuto al Live Show per parlare di mercato e non solo.

Sul caso Supercoppa a Gedda:

"Come Paese intratteniamo rapporti commerciali con l’Arabia Saudita, come con la vendita di armi. Ci può stare dire che un conto sono i rapporti commerciali e un conto le iniziative culturali. Capisco le ragioni di entrambi. Ho sentito attaccare da più parti la Lega Calcio. Ma cos’è? L’espressione dei presidenti di A. Ci siamo lamentati del fatto che non fosse un organismo indipendente. Quando sento queste proteste, mi sembra che si faccia molto rumore per nulla, perché non si vuole affrontare il problema. E’ come quelli che se la prendono con chi applica una legge ma non con chi l’ha decisa".