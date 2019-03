RMC SPORT - Pazienza: "Se l'Inter affronterà male la partita di stasera, si porterà degli strascichi anche domenica"

Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Juventus, su RMC Sport 'Live Show', ha commentato così l'impegno di stasera dell'Inter in Europa League: "Conosco bene Spalletti, non permetterà ai suoi giocatori di avere delle leggere distrazioni. Se l'Inter affronterà male la partita di stasera, si porterà degli strascichi anche domenica: andrebbe così a complicare e danneggiare due partite".