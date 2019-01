RMC SPORT - Quadrini: "Roma, Inter, Milan e Lazio sono più o meno tutte sullo stesso livello"

Marco Quadrini, ex giocatore giallorosso, ha parlato a RMC Sport Live Show. Ecco il suo pensiero su cosa serve alla Roma per arrivare tre le prime quattro: "Qualche innesto farebbe comodo a questa squadra. Alla Roma secondo me non manca nulla per arrivare in Champions. Roma, Inter, Milan e Lazio sono più o meno tutte sullo stesso livello. Si tratta solo di crescere e di avere una certa mentalità. Il problema numero rispetto all'anno scorso è che si è cambiato tanto puntando su ragazzi molto giovani".