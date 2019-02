RMC SPORT - Repice su Gattuso: "E' uno dei migliori allenatori della Serie A"

Francesco Repice, intervenuto a RMC Sport, ha parlato così di Rino Gattuso: "Forse non sta simpatico a tutti dentro al Milan. E' uno dei migliori allenatori della Serie A, lui non è solo grinta. Solo chi non vede il calcio non si rende conto del lavoro di Rino. Gattuso è destinato a diventare un top allenatore. Ha grande conoscenza del calcio. Stiamo parlando di un super allenatore".