RMC SPORT - Rocchi sulla Supercoppa: "In una gara secca non sempre vince la più forte. Higuain titolare nonostante le voci di mercato"

Tommaso Rocchi, ex attaccante della Lazio, ha parlato così a RMC Sport della Supercoppa di domani tra Juventus e Milan: "Conteranno tanto voglia e motivazioni. La Juventus è la squadra più forte in circolazione, sulla carta il Milan è sfavorito ma in una gara secca subentrano altri aspetti e non sempre vince il migliore. Higuain titolare? Non me ne voglia Cutrone, un grandissimo attaccante che ha fame, ma in una finale del genere mi affiderei a Higuain, nonostante le voci di mercato. Le qualità di Higuain non si discutono".