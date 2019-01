RMC SPORT - Samp, Ekdal: "Abbiamo giocato meglio del Milan

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, in zona mista, anche a RMC Sport, ha analizzato la sconfitta dei suoi contro il Milan in Coppa Italia: "Ci è mancato solo il gol ma abbiamo dimostrato che la Sampdoria è una grande squadra. Avremmo meritato il passaggio del turno più del Milan, dal punto di vista del gioco abbiamo fatto meglio dei rossoneri. Purtroppo però abbiamo perso e dobbiamo guardare avanti per tornare alla vittoria già dalla prossima gara contro la Fiorentina. Non vedo colpe di Rafael nei due gol del Milan, non ho niente da dire su di lui. Gabbiadini è un giocatore molto forte che ci aiuterà a vincere ancora più partite. Il nostro obiettivo è di arrivare in Europa".