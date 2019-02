RMC SPORT - Tosto: "Piatek-Milan? Sono tutti contenti in questa operazione"

Vittorio Tosto, ex giocatore di Empoli, Genoa e Napoli, ha parlato a RMC Sport Live Show e sul passaggio di Piatek al Milan ha dichiarato: "Sono tutti contenti con questa operazione. I tifosi del Genoa sono ormai abituati a questo. La gestione Preziosi ha fatto bene negli anni ma non si è mai affezionata ai giocatori tanto da tenerli. La cessione è dietro l'angolo per tutti. Piatek è stata una rivelazione e una plusvalenza enorme per il Genoa. Allo stesso tempo hanno trovato Sanabria che ha segnato subito in due partite. In tutto questo il Milan si trova dentro un centravanti fortissimo come Piatek. Sono tutti contenti in questa operazione".