Rodríguez: "In casa siamo forti ma occhio al Sassuolo. Vincere per restare in alto in classifica"

Protagonista del format '5 domande a...' sul nuovo numero del match program del Milan, queste le parole del terzino Ricardo Rodríguez.

Milan-Sassuolo, che partità sarà?

"Una gara difficile, loro giocano molto bene e sono compatti in difesa. Però vengono a San Siro e in casa siamo molto forti, dobbiamo vincere per restare in alto in classifica".

Paquetá e Piatek, ce li racconti?

"Il rapporto è ottimo come con tutti i compagni. Sono arrivati e hanno fatto subito bene, hanno qualità e spero continuino così perché ci servono al meglio".

Difesa bunker, il segreto?

"Il segreto è lavorare, farlo tutti insieme, dalla porta alle punte".

Come ti trovi a Milano?

"Adesso mi trovo bene, conosco meglio la città e sto benissimo".

Squadra già in clima derby?

"No, pensiamo partita per parita. Adesso il Sassuolo, poi testa il Chievo, solo dopo questi due impegni penseremo all'Inter".