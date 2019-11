Roma, Bisoli sul nuovo ruolo di Mancini: “Può fare come Desailly al Milan”

“La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà ovunque”. A dirlo fu Albert Einstein, ma questa frase ripercorre in pieno l’intuizione avuta da Fonseca con Mancini. Nell’emergenza la Roma scopre un valore aggiunto. Di ruolo farebbe il difensore centrale, ma i tanti infortuni in casa giallorossa lo hanno portato a giocare mediano con risultati a dir poco sorprendenti. Chi non si stupisce è il suo allenatore ai tempi del Perugia. Stiamo parlando di Pierpaolo Bisoli. “Il percorso di Mancini mi ricorda quello di Desailly con Capello. Da lì in poi il Milan vinse tutto: Scudetti e Coppe” dice in esclusiva a TMW il tecnico di Porretta Terme. Un paragone importante, ma calzante. Era la stagione 91-92, il club rossonero puntò forte su Boban a centrocampo. Dopo poco il croato si fece male e Capello chiese alla dirigenza Marcel Desailly. Arrivava come difensore dall’OM, ma l’ex tecnico del Milan lo impiegò da centrocampista frangiflutti davanti alla difesa rendendo invisibili i rossoneri. A Trigoria si augurano che il percorso di Mancini possa essere lo stesso e intanto si godono un equilibrio ritrovato perché grazie all’ex Atalanta ne beneficia Veretout e tutta la squadra.