Roma, Fonseca a DAZN: "Il Milan non ha creato quasi nulla nella ripresa, l'abbiamo regalata"

Paulo Fonseca è stato intervistato da DAZN nel postpartita di Milan-Roma.

Sulla gara: "Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, una gara equilibrata, abbiamo controllato. Nella ripresa dopo dieci minuti il Milan ha pressato più alto senza creare opportunità, dopo abbiamo regalato la gara con la stessa situazione subita contro la Sampdoria. Poi diventa difficile, il Milan è più fresco di noi. Il Milan ha fatto meglio di noi ma senza creare grosse opportunità, abbiamo regalato senza giustificazioni. Dobbiamo lavorare per vincere, la cosa più importante è vincere la prossima".

Sulla differenza tra primo e secondo tempo: "Nel secondo tempo il Milan non ha creato situazioni, abbiamo controllato quasi sempre. Ha tirato solo da fuori. La squadra stava più bassa, con difficoltà a giocare ed una pressione più forte del Milan, la condizione fisica ha influito molto, il Milan ha avuto quasi sette giorni per prepararla, è la loro terza partita e per noi è la seconda. E' stata una gara difficile a livello fisico. Abbiamo perso due/tre volte la palla senza reagire, ma nonostante questo non possiamo regalare un gol".

Sul campionato e il calendario fitto: "Non abbiamo molto tempo per recuperare, siamo pronti e siamo preparati per lottare fino alla fine".

Sui giocatori in scadenza: "Non sono preoccupato, i giocatori anche. Giocheranno questi mesi con noi, non abbiamo dubbi su questo".