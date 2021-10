Roma-Milan, Mancini: "Non c'è rigore su Ibra ed è nettissimo su Pellegrini. È una presa in giro"

Gianluca Mancini, difensore giallorosso, si è così espresso a DAZN nel post Roma-Milan: "Condiviamo a pieno la rabbia del mister. Abbiamo visto tutti gli episodi. Il rigore su Ibrahimovic non c'era assolutamente; è stato chiamato dal VAR e l'arbitro non ha cambiato la decisione. Noi difensori non possiamo intervenire: è diventato un calcio che non posso parlare. Non c'è il rigore su Ibanez e c'è un rigore grosso come una casa su Pellegrini; Kjaer non lo anticipa e prende il polpaccio di Pellegrini".

Sulla partita: "Il Milan ha giocato molto bene nel primo tempo. Gli episodi fanno la differenza in queste partite e oggi gli episodi sono stati a sfavore nostro. Il rigore su Pellegrini deve girare 100 volte e farlo vedere perché è nettissimo. La Roma esce bene da oggi, con la consapevolezza giusta ma con tantissima rabbia".

Sui contatti fallosi: "Sui falli di mano ok, ci sono le regole, anche se noi difensori sembriamo pinguini. Dicono ogni anno che vogliono dare meno rigori, poi Ibanez non tocca Ibrahimovic, lui non va nemmeno a calciare e non c'è neanche occasione pericolosa; è un contrasto normalissimo. Se fischi ogni volta questi contatti non è più calcio, secondo me. Se poi con l'aiuto del VAR non cambi idea... Sono esseri umani e possono sbagliare. Se vieni richiamato, hai sbagliato qualcosa".

Sull'arbitraggio: "12 ammonizioni fra noi e loro... Con un rigore così si mettono a ridere in Premier. Sono arrabbiato, ma non voglio mancare di rispetto a nessuno. Per me è una presa in giro, soprattutto vedendo il rigore di Pellegrini".

Sui dialoghi con Maresca: "Sul rigore di Ibra sono andato da lui a chiedergli cosa avesse visto. Sono aiutati dagli arbitri che guardano la partita. Lui mi ha detto che ibra anticipa Ibanez che gli fa fallo, ma io gli ho risposto che è un contrasto normale tra due bestie. Sul rigore di Pellegrini non l'ho visto e non ho voluto parlare, ma Kjaer lo calcia e mi sembra una presa in giro anche qua".