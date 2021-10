Roma-Milan, Mourinho: "Complimenti al Milan. Non voglio dire niente di più se no mi squalificano"

José Mourinho, tecnico giallorosso, si è così espresso a DAZN nel post Roma-Milan: "Complimenti al Milan. Non voglio dire niente di più, se parlo domenica non sono in panchina. Mi dà un po' di rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi e per chi ama la Roma. Anche in una partita in cui non abbiamo giocato bene ma abbiamo dato tutti, il rispetto che abbiamo noi altri non lo danno".