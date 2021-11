Roma, Mourinho: "Il Milan fa entrare Tonali e Bakayoko, io ho Darboe e Villar"

Josè Mourinho, tecnico della Roma, si è così espresso a SkySport nel post Roma-Bodo Glimt sulla sua squadra, facendo anche riferimento al Milan: "L'equilibrio parte dai giocatori che abbiamo a disposizione, oggi senza Vina avevo il problema del terzino sinistro da schierare, contro uno molto bravo. Ibanez l'ha messo in tasca, ma l'unica palla che ha toccato ha fatto un gol fantastico. Però con Ibanez terzino chi gioca centrale? Non potevo mettere Kumbulla, dovevo proteggerlo dopo la gara di andata, quando non aveva fatto bene. Ha giocato Cristante, ma se Cristante gioca in difesa chi gioca a centrocampo? Ha giocato Villar ma poi alla fine manca l'equilibrio. Quando abbiamo giocato contro il Milan loro hanno messo Tonali e Bakayoko dalla panchina, non non li abbiamo. Zaniolo, Abraham e Mhkitaryan non hanno fatto bene, hanno sbagliato controlli, passaggi e altre cose. Facciamo fatica a segnare quando abbiamo le opportunità. Mi dispiace ma devo ridire che l'arbitraggio è stato decisivo. In questo momento segna solo El Shaarawy, gli altri non fanno gol e non hanno fiducia: abbiamo comunque perso tanti punti per decisioni arbitrali".