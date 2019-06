Roma, Schick: "Voci sul Milan? Non ne so nulla"

Queste alcune delle parole rilasciate in patria dall'attaccante della Roma e della Repubblica Ceca, Patrik Schick: "I media italiano dicono che posso andare al Milan? Non ne so nulla - dice il giocatore a Sport.cz -, in Italia si scrive molto. Futuro? Non riesco a rispondere in questo momento. Non so quale allenatore arriverà, cosa succederà. Quando questo sarà chiaro, posso pensare più specificamente al futuro. Ma non è nella mia natura lasciare le cose a metà. Sarà essenziale ciò che vorranno fare la società e l'allenatore con la squadra".