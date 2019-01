Romagnoli a MTV: "Ammoniti o espulsi ad ogni minimo contatto"

Alessio Romagnoli ha parlato a Milan Tv: “La gestione dei cartellini è stata molto particolare, noi ad ogni minimo contatto siamo stati ammoniti o espulsi. Se io da capitano vado a parlare e vengo ammonito mi dà fastidio. Noi portiamo rispetto e dobbiamo riceverlo anche. Su Conti mi ha detto che non c’era neanche da vedere il VAR, ma secondo me avrebbero dovuto vederlo. Conosciamo le nostre qualità, dobbiamo continuare così, e continuare a fare meglio. In partita secca poteva succedere di tutto. Genova? Sarà difficile, speriamo di fare i tre punti per ripartire per la Champions League”.