Romagnoli a Sky: "Abbiamo concesso troppo, commessi tanti errori. Dobbiamo lavorare e dare qualcosa in più"

Alessio Romagnoli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Roma-Milan.

Sulla sconfitta: "E' un momento complicato per tanti errori fatti anche nelle altre partite. Siamo una squadra giovane che ha già concesso troppo. Dobbiamo lavorare e già giovedì fare meglio".

Sugli errori: "Abbiamo provato sempre a giocare ma abbiamo fatto errori fatali. Questo non basta, dobbiamo dare qualcosa di più tutti quanti".

Sul calendario: "Dobbiamo cercare di giocare bene contro tutte le squadre. Dobbiamo crescere e migliorare, il lavoro è lungo, le partite sono tante".

Sul fatto di stare tanto tempo lontano dai vertici: "Uno vuole giocare per vincere, sfortunatamente questo non succede per una serie di motivi. Vogliamo portare il Milan il più in alto possibile. Dobbiamo lavorare e cercare di portare la squadra in alto".