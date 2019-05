Romagnoli: "Non entrare in Champions sarebbe un grande dispiacere, non un fallimento"

Ai microfoni di MilanNews.it, Alessio Romagnoli, al premio Gentleman, ha parlato così del finale di campionato: "Noi ci crediamo. Daremo il massimo per vincere domenica e aspetteremo gli altri risultati. Non dipende da noi, il nostro obiettivo è vincere. Non entrare in Champions non sarebbe un fallimento ma un grane dispiacere. Abbiamo sbagliato diverse partite, ora dobbiamo dare l’ultimo sprint. Noi ci crediamo sempre, ieri non è stata una partita facile, il Frosinone ha giocato al massimo. Aspettiamo, lavoreremo duro in settimana"