Romagnoli su Gazidis: "Siamo tutti con lui, tornerà più forte di prima da noi"

Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano rossonero, si è così espresso a MilanTV sull'ad Gazidis: “Siamo tutti con lui, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. So che sta guardando la partita, quindi un grande in bocca al lupo ad Ivan, sicuramente vincerà questa battaglia e tornerà più forte di prima da noi”.