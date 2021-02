Rossi (CT Ungheria): "Quanto fatto da Pioli col Milan è quasi inaspettato"

Marco Rossi ct dell'Ungheria parla a Tuttomercatoweb.com facendo una valutazione sul lavoro degli allenatori della Serie A. Da attento osservatore del nostro campionato dice: "Per la prima parte, diciamo in particolare per le prime dieci partite, credo che De Zerbi come risultati e qualità gioco espressi sia stato col Sassuolo una sorpresa e al tempo stesso una conferma. Quanto fatto da Pioli col Milan è quasi inaspettato, ha coniugato bel gioco e risultati importanti. Poi ovviamente i soliti noti: l'Inter con Conte è una garanzia, bene anche Fonseca e Simone Inzaghi. Pirlo con la Juve era partito male, quasi in modo confusionario ma poi quando il tecnico ha conosciuto bene pregi e difetti dei giocatori, ha dato un'identità e si può dire che sta facendo un ottimo lavoro".