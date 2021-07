Rueda (pres. Santos): "Abbiamo un'offerta per Kaio Jorge: stiamo trattando"

Intervistato da "Diario do Peixe", il presidente del Santos, Andres Rueda, ha confermato l’esistenza di una trattativa per la cessione di Kaio Jorge: "Abbiamo una proposta. Il mercato è ristretto: i club in Europa non hanno molti soldi, ma abbiamo un’offerta, sì. Quello che dico sempre io è: una cosa è una richiesta di informazioni, un'altra cosa è una proposta. Quando si consulta è per conoscere il prezzo di vendita, mentre l’offerta è su carta intestata. Dopo averla ricevuta bisogna sempre controllare presso il club se è vera, ne ho già ricevute tre false. Ma Kaio Jorge ha questa offerta: abbiamo fatto una contro-proposta e stiamo trattando. Non vedo l'ora di vedere cosa ne pensi il proprietario, sta cercando alternative, ci siamo mossi anche noi. La proposta è arrivata direttamente dal club". Rueda non ha fatto il nome della società interessata, ma è molto probabile che sia il Milan.