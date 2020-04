Rummenigge: "No alla superego perchè amo il calcio"

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco ed ex calciatore con un passato in Italia, ha parlato ai microfoni di El Pais della possibilità della superlega. Queste le sue parole: "Tutto ciò che posso dire è che sono molto contento con l'organizzazione attuale. Abbiamo un doppio programma di competizioni che è ben accolto da tutti i tifosi e dal mondo del calcio in generale. Abbiamo la Bundesliga, la Premier, LaLiga o la Serie A come principali competizioni nazionali, seguite da miliardi di appassionati in tutto il mondo. E poi abbiamo la ciliegina sulla torta che è la Champions League. Una volta che avremo risolto questo problema non mi verrebbe in mente che qualcuno possa istituire una Superlega. Non sono a favore. Primo perché amo il calcio, perché ho giocato al livello massimo possibile. Secondo, perché so cosa pensano i tifosi".