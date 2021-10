Sabatini: "Arbitro e assenze hanno pesato, ma in casa Milan c'è pudore nel parlarne"

Stefano Pioli ha deciso di non parlare dell'arbitro al termine di Porto-Milan. Una scelta che Sandro Sabatini, giornalista 'Mediaset', nel post-partita ha commentato così: "C'è un certo pudore nel parlare dell'arbitro e delle assenze - ha detto -. Ma mancavano Theo Hernandez, Kessié, Maignan, Brahim Diaz... E poi c'è un errore dell'arbitro in occasione del gol che ha deciso la partita. La formazione del Milan, Giroud a parte, è composta tutti insieme da giocatori che non accumulavano tutti insieme le presenze di 2-3 giocatori del Porto. E poi ripeto, si può anche parlare degli arbitri se sbagliano..."