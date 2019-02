Sabatino a MN: "Contro la Juventus come una finale. Sogno Scudetto? Non poniamoci limiti"

Goleador e capitano del Milan Femminile, Daniela Sabatino ha parlato ai microfoni di MilanNews.it dopo l'importante successo contro il Verona: "Non è stata una bellissima partita e non abbiamo nemmeno giocato al meglio, ma nel secondo tempo credo sia uscita la nostra voglia di vincere".

-2 dalla Juventus, ora big match: "Sono tutte finali per noi, guardando solo ai nostri risultati. Sarà una partita difficilissima e poi ci saranno altre gare nelle quali può succedere di tutto. In settimana daremo il massimo, lavoreremo tanto e cercheremo di portare a casa la vittoria".

La paura di non sbloccare la gara: "Nel primo tempo eravamo frettolose, abbiamo sbagliato una marea di giocate semplici. Nella ripresa abbiamo parlato con il coach e abbiamo sistemato alcune cose, messo in campo il nostro valore è uscita tutta la differenza".

Le avversarie Scudetto Juventus e Fiorentina: "Più forte delle due? Non lo so... Le bianconere sono un'ottima squadra come la Fiorentina, sulla carta sono molto simili. Io però penso solo al Milan, sono contenta di essere qui, e giocando con voglia e determinazione uguale alla gara d'andata possiamo dire la nostra domenica".

Quanto credi alla vittoria dello Scudetto? "Non dobbiamo porci limiti. A maggio tireremo le somme e vedremo ciò che siamo riuscite a fare. Pensiamo solo a noi, lo ripeto, con voglia e determinazione possiamo fare tutto".

Quanto si sente forte questo Milan? "Siamo un'ottima squadra, con un gruppo giovane che vuole dire la propria fin da questa annata. Abbiamo un'ottima coach e ci sta insegnando moltissimo. La differenza la faranno alcuni dettagli in partita".

Il gol contro l'Hellas: "Sono stata un po' fortunata ma ero lì. Quando siamo concentrate un gol lo facciamo e una vittoria è sempre vicina".