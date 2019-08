Sacchi: “Conosco bene Giampaolo, è uno stratega”

Arrigo Sacchi, ex-allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del 30° anniversario del Milan Club Castelfidardo, evento in cui ha risposto ad una domanda su Marco Giampaolo: “Conosco bene, da tempo, Marco Giampaolo, lo volevo prendere nel 2013 per l’Under 21 quando ero Coordinatore Tecnico delle Nazionali Giovanili. Giampaolo è uno che dà un’identità alle proprie squadre, uno stile di gioco: il tifoso milanista è abituato a vedere giocare bene. Vuole vincere, ma avendo emozioni. Quindi, ci devono essere più idee, più impegno e più volontà”.