Saelemaekers a DAZN: "Stiamo giocando bene, ci tenevo a dedicare il gol di Kjaer"

Al termine del primo tempo del match contro la Salernitana, Alexis Saelemaekers, autore del gol del 2-0, ha dich: "Abbiamo fatto la partita, abbiamo giocato bene, sono contento per il gol, lo cercavo da tanto in questa stagione. Dobbiamo continuare così. La dedica a Kjaer? Non è un momento facile per lui, ci tenevo a dedicargli il gol".