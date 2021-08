Saelemaekers: "Ibra ha una mentalità pazzesca, non è facile allenarsi con lui tutti i giorni"

Alexis Saelemaekers, nell'intervista a Tuttosport, ha commentato così Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra nel Milan: "Io non ho mai avuto un compagno di squadra così e non è facile allenarsi con lui tutti i giorni perché ha una mentalità pazzesca, Ibra vuole sempre che ognuno tiri fuori il meglio di sé, urla e ti spinge ad andare oltre i tuoi limiti. Ma è anche per questo che abbiamo bene l'anno scorso".