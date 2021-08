Saelemaekers: "Importante la conferma di Pioli. Scudetto? Ci proviamo"

Milan e Atalanta sono le uniche grandi della Serie A a non aver cambiato allenatore. In merito alla conferma di Pioli, Alexis Saelemaekers ha dichiarato a Tuttosport: "E' un bel vantaggio perché conosciamo sempre meglio Pioli e quanto vuole sul campo da noi. È importante avere una strada precisa da seguire, perché l’obiettivo è fare ancora meglio rispetto all’anno passato. Scudetto? Ci proviamo, ragionando partita per partita. Poi vediamo che succede".