Saelemaekers: "In campo ho sempre più fiducia, vogliamo ripetere quanto fatto l’anno scorso cercando di migliorarci"

Intervistato da Tuttosport, Alexis Saelemaekers ha commentato così la sua crescita: "In campo ho sempre più fiducia perché conosco bene i compagni e tutti quelli che lavorano nel Milan, a partire dall’allenatore. Come detto, iniziare con tutte queste certezze è una spinta per ripetere quanto fatto l’anno scorso cercando di migliorarci. Nell’ultimo campionato abbiamo messo in campo tutto quello che ci chiedeva Pioli e il secondo posto, che è una gran cosa, ci ha spalancato la strada per la Champions".