Saelemaekers: "Pareggio a Salerno? Una lezione in vista delle prossime partite. Leao è un fenomeno"

Alexis Saelemaekers, in una intervista rilasciata ai colleghi di Sport Mediaset ha parlato del Milan, del pareggio contro la Salernitana e del suo compagno di squadra Rafael Leao. Ecco le sue parole:

Sul pareggio contro la Salernitana: “È una lezione per noi in vista delle prossime partite. Dobbiamo imparare da questa situazione. Noi siamo una squadra che ha lavorato tanto per arrivare dove siamo arrivati, ed è importante dimostrare ciò vincendo qualche trofeo”.

Sullo scudetto: “Se vinciamo lo scudetto mi faccio i capelli e il pizzetto colorati di rosso”

Su Leao: “Come cantante, devo essere onesto, gli do 4 su 10. Invece come calciatore gli do un bell’8,5. Lui può ancora alzare il suo livello di gioco perché è un fenomeno”.