Saelemaekers: "Quando parla Ibra, uno ascolta e mette in pratica"

Alexis Saelemaekers è stato intervistato da Sport/Foot Magazine. Queste le parole dell'esterno belga su Zlatan Ibrahimovic: "Quando parla Ibra, uno ascolta e mette in pratica. Io non sono così (ride, ndr). Con noi, Zlatan è come quando va davanti alle telecamere. È un ragazzone senza filtri. È una di quelle persone che, quando gli devi parlare, pensi su due volte a ciò che gli devi dire. Perché se gli dici qualche stronzata, non esita a farti nero. È il capo dello spogliatoio. Con lui ho un rapporto diverso rispetto a quello che ho con Calhanoglu".