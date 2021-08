Saelemaekers su Dwomoh: "Bravissimo ragazzo e gran giocatore, se dovesse arrivare al Milan..."

Negli ultimi giorni, Pierre Dwomoh, 17enne centrocampista del Genk, è stato accostato al Milan. Di lui ha parlato anche Alexis Saelemaekers nell'intervista rilasciata a Tuttosport: "Lo conosco e da tanti anni perché era pure lui nelle giovanili dell’Anderlecht. È un bravissimo ragazzo, ben educato e con una buona famiglia. Poi, se si parla di lui al Milan, vuol dire che è pure un gran giocatore. Non so cosa succederà, ma se dovesse arrivare, per lui sarebbe davvero una gran cosa e un’esperienza incredibile".