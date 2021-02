Intervistato da Tuttosport, l'esterno rossonero, Alexis Salemaekers, ha parlato dell'assenza dei tifosi allo stadio: "Anche se è così ormai da tanto tempo, non ci si abitua mai a questa assenza. Però sappiamo che i tifosi ci stanno vicino anche in questo periodo e questo, per noi, è uno stimolo in più per fare bene e regalare loro una grande soddisfazione".