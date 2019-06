Sala e la questione stadio: "La certezza è che San Siro rimarrà in piedi fino al 2026"

Al ritorno da Losanna dopo l'assegnazione dell'Olimpiade invernale 2026 a Milano e Cortina, Giuseppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, è tornato a parlare della questione San Siro: "Le parole di Scaroni e Antonello? Non mi è piaciuto e gliel'ho anche detto, potevano anche aspettare un attimo. Detto ciò, forse è stata l'occasione anche per me per chiarire le cose. Su questo voglio essere preciso, vista la situazione: San Siro ci sarà certamente nel 2026. Se le società avranno altre idee le ascolteremo, se vogliono costruire un altro stadio le ascolteremo, nel rispetto delle regole. Ma a questo punto la certezza è che San Siro rimarrà in piedi fino al 2026. Nuovo stadio di fianco a San Siro? Potrebbe essere, però noi dobbiamo guardare a San Siro, è scritto a chiare lettere nel dossier, è una promessa che abbiamo fatto: per cui San Siro continueremo a gestirlo al meglio" riporta sportmediaset.it.