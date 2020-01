Sala: "La statua di Ibra a Milano? Nulla in contrario"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'incontro con i vertici di ATM, ha detto la sua sul ritorno di Ibrahimovic nonostante la più volte dichiarata passione per i colori neroazzurri. Queste le sue parole: “Non ho mai valutato la possibilità di portare la statua di Ibrahimovic a Milano, se qualcuno vuole proporre l’idea non ho nulla in contrario. Il giocatore, aldilà di quale maglia indossi, è stato ed è ancora un grande campione, mi auguro possa dare il suo contributo al Milan. Da interista posso dire che l’ingaggio di Ibrahimovic è un bene per la Serie A. Un posto per la statua? Bisogna chiedere ai milanisti, magari vicino alla loro sede”.