Sala: "Non voglio vedere i progetti del nuovo stadio perché non è giusto che la politica si permetta di esprimere opinioni"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, assente ieri alla presentazione dei due progetti ancora in corsa per il nuovo stadio di Milan e Inter, ha dichiarato ieri: "Non voglio vedere i progetti perché non è giusto che la politica si permetta di esprimere opinioni - riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport -. Quando il Consiglio comunale avrà fatto le sue verifiche tornerò nella partita. Per me è importante che ci sia la massima trasparenza da parte delle squadre".