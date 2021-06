Sala: "San Siro fonte di ricordi, ma capisco le esigenze di Milan e Inter"

Beppe Sala, Sindaco di Milano, si è così espresso a SkySport sul nuovo stadio di Milan e Inter: "San Siro rappresenta una fonte di ricordi, il simbolo di tante vittorie, ma capisco le esigenze di Milan e Inter. Se ci saranno le condizioni giuste, ed il problema non è lo stadio in sé, ma gli sviluppi immobiliari intorno al quartiere. Il mondo va avanti. Nel calcio moderno gli stadi possono aiutare le squadre. Festa scudetto? L’ho vissuta alla sala di controllo alla Prefettura, non è stata la stessa cosa (ride, ndr). Per la prima volta, nel mio mandato, due squadre milanesi sono in Champions League, c’è soddisfazione".