Sala: "Se Milan e Inter non vogliono recuperare il Meazza ce lo dicano"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha parlato dei prossimi passi da fare verso la realizzazione del nuovo San Siro: "Prima dobbiamo parlare coi club. Se non vogliono nemmeno considerare l’ipotesi di recuperare il Meazza ce lo dicano. Non sarò contento e mi tengo il problema di San Siro. Ma vediamo insieme un progetto: se è una follia dal punto di vista economico-finanziario io non voglio far fare follie a nessuno. Il primo punto è prendersi un paio di mesi per fare una verifica del genere. Se si passa dal dialogo fra avvocati al dialogo fra tecnici si possono trovare soluzioni. Tavoli? Non ci sono, ma io vorrei che ci fossero domani mattina. È una questione talmente rilevante che sono disposto a sedermi io stesso al tavolo. Per dialogare non con le lettere, ma guardandosi in faccia".