Sampdoria, Andersen: "Il Milan è un grande club. Sono contento per Giampaolo"

Joachim Andersen, difensore della Sampdoria, ha parlato così a Ekstrabladet.dk delle voci che accostano sia lui che Giampaolo al Milan: "Negli ultimi giorni mi sono concentrato sul mio esame, che è durato ventiquattro ore - riporta calciomercato.com -. Non ho letto molto sui media. Sono contento per lui ma allo stesso tempo sono anche un po' dispiaciuto perché è stato un ottimo allenatore per me. Sognare di andare da lui? Non posso rispondere ora e non ne so nulla. Ma il Milan è un grande club".